Ищу удаленную работу

Знаю английский, польский язык на уровне Advanced. Русский и украинский - родные языки. Имела опыт до 1 года практики английского языка и польского в гуманитарной компании Oxfam в Польше. Также являюсь магистром фармации, имела опыт работы в аптеке 1 год, также получила грант о фармацевтической компании Фармак. Мною написанны более 100 научных статей, проведено более 20 конференций на разные научные темы, которые включают в себя химический, патофизиологический, физиологический, фармацевтичекий, философский, гуманитарный сектора.