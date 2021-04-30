Здравствуйте, я UX/UI дизайнер. Работала дизайнером в веб-студии.
Постоянно повышаю знания. Изучаю UX/UI, поэтому Ваш сайт в моем исполнении будет удобным и эффективным
для пользователей.
Выполняю дизайн с 0 или редизайн уже существующих сайтов
- лендинги
- интернет-магазины
- корпоративные сайты
- сайты визитки
Как выстраивается работа:
1. Вы скидываете ТЗ или заполняете бриф
2. Я делаю прототип сайта, и 2-3 блока дизайна главной. Если на данном этапе Вас все устраивает — мы работаем.
Если нет, то нет. Этот этап важный, так как Вы уже будете видеть +- результат.
Включаюсь в работу быстро, соблюдаю сроки - для меня это важно!
На этапе прототипирования изучаю конкурентов.
Также даю рекомендации по графическому и текстовому контенту (для SEO)
Делаю адаптивный дизайн к Вашему сайту
Правки - БЕСПЛАТНО.
Доводим сайт до результата!
Портфолио
- Минималистичный дизайн Лендинга + мобильная версия69 просмотров
- Дизайн главной для веб-студии65 просмотров
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