UX/UI дизайнер

Здравствуйте, я UX/UI дизайнер. Работала дизайнером в веб-студии.

Постоянно повышаю знания. Изучаю UX/UI, поэтому Ваш сайт в моем исполнении будет удобным и эффективным

для пользователей.

Выполняю дизайн с 0 или редизайн уже существующих сайтов

- лендинги

- интернет-магазины

- корпоративные сайты

- сайты визитки

Как выстраивается работа:

1. Вы скидываете ТЗ или заполняете бриф

2. Я делаю прототип сайта, и 2-3 блока дизайна главной. Если на данном этапе Вас все устраивает — мы работаем.

Если нет, то нет. Этот этап важный, так как Вы уже будете видеть +- результат.

Включаюсь в работу быстро, соблюдаю сроки - для меня это важно!

На этапе прототипирования изучаю конкурентов.

Также даю рекомендации по графическому и текстовому контенту (для SEO)

Делаю адаптивный дизайн к Вашему сайту

Правки - БЕСПЛАТНО.

Доводим сайт до результата!