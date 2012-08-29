Навыки:
- Переводы с русского на украинский\ с украинского на русский
- Переводы с английского языка на русский\ с русского на английский
Образование:
Национальный Университет Государственной Налоговой Службы\ дневное отделение, юрист (бакалавр, магистр)
Работа:
"RedTram"( новостная поисковая система в интернете) - модератор, копирайтер, рерайтер. - 1 год.
Деловые и профессиональные качества:
исполнительность,отзывчивость,аккуратность, грамотность, ответственность, серьезность, усидчивость, обязательность, разносторонность интересов, неконфликтность, пунктуальность, высокая работоспособность.
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
11 лет назад
Елена написала очень хорошую статью, с трудной тематикой, который не каждый справится! Самое главное статья понравилась нашим читателям,а это главное было в нашем сотрудничестве! Сотрудничать буду и дальше, и всем работодателям рекомендую! Заказываю еще одну статью, думаю будет еще интереснее