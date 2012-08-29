ladyy

Елена ladyy

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
[email protected]

Навыки:

- Переводы с русского на украинский\ с украинского на русский

- Переводы с английского языка на русский\ с русского на английский

Образование:

Национальный Университет Государственной Налоговой Службы\ дневное отделение, юрист (бакалавр, магистр)

Работа:

"RedTram"( новостная поисковая система в интернете) - модератор, копирайтер, рерайтер. - 1 год.

Деловые и профессиональные качества:

исполнительность,отзывчивость,аккуратность, грамотность, ответственность, серьезность, усидчивость, обязательность, разносторонность интересов, неконфликтность, пунктуальность, высокая работоспособность.

Перевод с русского на украинский
Отзывы заказчиков
txn181
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Текст, лозунги, девиз, рекламный баннер
Елена написала очень хорошую статью, с трудной тематикой, который не каждый справится! Самое главное статья понравилась нашим читателям,а это главное было в нашем сотрудничестве! Сотрудничать буду и дальше, и всем работодателям рекомендую! Заказываю еще одну статью, думаю будет еще интереснее