Качество, а не количество…

Лала Аккираз, специалист по международным отношениям по

первому высшему образованию, так же окончила Bilkent University (г. Анкара) в 2013 году.

Далее работая специалистом по переговорам международных проектов в одной из

лидирующих архитектурных компаний в Турции, 4M Arhcitecture, Аккираз получила свое

второе образование в Академии Bilisim (г. Анкара) факультет интерьер дизайна. В 2014

году, основатель, имела опыт работы в крупной архитектурной компании Avci Architects (г.

Стамбул). Параллельно с созданием интерьеров, Лала продолжает нести знания о них

широким массам: в блоге и дизайн-турах.

В 2015 году семья Аккираз переехала жить в город Баку, и в 2016 году соединилась в

творческом союзе «Lala Akkiraz Interiors».

Миссией данного союза- создать гармоничное пространство, необходимое человеку для

жизни, дать ему чувство защищенности, подарить кусочек рая, где он будет счастлив.

Дизайн в первую очередь говорит о его владельце, и только во вторую- о мастерстве

дизайнера. «Lala Akkiraz Interiors» в своей работе идет от конкретного заказчика, его

характера, склада ума, стремлений и пристрастий. Что касается материалов, мебели,

аксессуаров, то в самих вещах заложены возможности их оформления, и возможности

эти бесконечно разнообразны.