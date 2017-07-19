Лала Аккираз, специалист по международным отношениям по
первому высшему образованию, так же окончила Bilkent University (г. Анкара) в 2013 году.
Далее работая специалистом по переговорам международных проектов в одной из
лидирующих архитектурных компаний в Турции, 4M Arhcitecture, Аккираз получила свое
второе образование в Академии Bilisim (г. Анкара) факультет интерьер дизайна. В 2014
году, основатель, имела опыт работы в крупной архитектурной компании Avci Architects (г.
Стамбул). Параллельно с созданием интерьеров, Лала продолжает нести знания о них
широким массам: в блоге и дизайн-турах.
В 2015 году семья Аккираз переехала жить в город Баку, и в 2016 году соединилась в
творческом союзе «Lala Akkiraz Interiors».
Миссией данного союза- создать гармоничное пространство, необходимое человеку для
жизни, дать ему чувство защищенности, подарить кусочек рая, где он будет счастлив.
Дизайн в первую очередь говорит о его владельце, и только во вторую- о мастерстве
дизайнера. «Lala Akkiraz Interiors» в своей работе идет от конкретного заказчика, его
характера, склада ума, стремлений и пристрастий. Что касается материалов, мебели,
аксессуаров, то в самих вещах заложены возможности их оформления, и возможности
эти бесконечно разнообразны.
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