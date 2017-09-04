Заказывали перевод нескольких игровых роликов для последующей озвучки. Соотношение цена-качество на достойном уровне. Переводы предоставили в максимально короткие сроки, всегда были на связи. Многие нюансы и особенности игрового сленга учли. Без проблем принимали тексты на доработку, если возникали уточнения, грамотно поясняли предложенные варианты переводов. Приятно было сотрудничать, будем обращаться еще!