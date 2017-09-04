lalalena

Елена Казючиц lalalena

 
28 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$6
10 баллов
6 лет назад
Перевод игрового ролика на английский язык
Хороший заказчик. Постоянная обратная связь, своевременная оплата. Рекомендую!
Заказывали перевод нескольких игровых роликов для последующей озвучки. Соотношение цена-качество на достойном уровне. Переводы предоставили в максимально короткие сроки, всегда были на связи. Многие нюансы и особенности игрового сленга учли. Без проблем принимали тексты на доработку, если возникали уточнения, грамотно поясняли предложенные варианты переводов. Приятно было сотрудничать, будем обращаться еще!
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