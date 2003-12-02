Middle Python developer / DevOps

О себе

С 2019 года занимаюсь разработкой проектов. Есть опыт работы с людьми в стартапах, проектах, в организации проектов.

Мне нравится продумывать структуру проектов, реализовывать ее и видеть результат. В свободное время занимаюсь новыми проектами, самообучаюсь.

Хочу развиваться в передовой IT-сфере: улучшать свои навыки, чтобы создавать масштабные и полезные сервисы в команде единомышленников.

Опыт работы

• В коммерческих проектах (1 год 3 мес)

• 30+ пет-проектов (https://github.com/Vlad2030)

• Middle Backend Python developer в UR Turkey (06.01 - по настоящее время) 5 мес.

Навыки

• Python3.7-3.11 (ООП, SOLID, KISS, DRY, PEP-8, Flask, FastAPI, Asyncio, Aiogram, Alembic, Pydantic, SQLAlchemy ORM, Aiohttp, requests, httpx, urllib3, orjson, pytest, websockets, стандартные библиотеки)

• SQL и noSQL СУБД (mysql, PostgreSQL, MongoDB)

• Kubernetes

• Docker, Docker-compose

• Git

• Linux на уровне продвинутого пользователя.

• Английский (В2)

Github

https://github.com/Vlad2030