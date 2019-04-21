lampa4ka

Иван Трушко lampa4ka

 
22 годаБеларусь/Иваново
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Немного обо мне.

Здравствуйте! Раньше вёрстка была моим хобби, но со временем переросла в мою профессиональную деятельность. Для меня это не только работа, но и отличное времяпровождение. Также основным для меня является, чтобы заказчик и я оставались довольны выполненной работой!

Что я могу вам предложить?

  • Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!
  • Работа в срок!
  • Постоянный онлайн и коммуникабельность!
  • Удовольствие от сотрудничества!
Также вы наверняка хотите узнать список моих знаний и навыков, чтоб понять какую работу я смогу выполнить.  Они находится пониже)

Мои знания и навыки: 

  • Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Реализация pixel perfect.
  • Препроцессор Sass/Scss.
  • Gulp.
  • Натяжка вашего сайта на WordPress.
  • Фреймворк Bootstrap 4.
  • Github
Мои контакты:

﻿﻿Email: [email protected]

﻿﻿Telegram, Viber, Vk: по запросу.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству с вами!

WordPressСайт на WordPressHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15802823329143
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Вёрстка небольшого лендинг
По чести заслуженные 5 звезд по всем параметрам.Выполнено все раньше,чем я думал,работа выполнена на очень высоком уровне,общение с исполнителем очень приятное,сразу нашли общий язык.С чистой душой рекомендую данного фрилансера.
Рекомендую!
Ответный отзыв
sergeiivanovsev
Иванов 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Верстка нескольких страниц с последующими доработками
Иван качественно и в срок выполнил верстку и внес правки. Работа выполнена по всем требованиям, сложилось впечатление, что Иван - единственные кто вообще отрыл макеты перед подачей заявки, внимателен к деталям, в процессе работы находил несоответствия в компонентах дизайна. Работой Ивана доволен на все 100%
Хорошо поставленная задача, и постоянная коммуникабельность!
Ответный отзыв
Lbogolubov
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
40 вордовских документов перевести в HTML
---
Вроде первый заказ на этой бирже. Хороший заказчик)
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Верстка двух макетов страниц
Все хорошо, рекомендую! :)
Грамотное из и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
klepikofff2
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$240
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка сайта для офлайн-мероприятия
Рекомендую Ваню как ответственного исполнителя. Очень быстро вносил необходимые правки на наш сайт и молниеносно решал все возникшие вопросы. Были косяки в адаптивной верстке, но мы их оперативно устраняли. Спасибо ещё раз за слаженную работу, будем сотрудничать и дальше! :)
Грамотное построение тз, и всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
12 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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