Немного обо мне.

Здравствуйте! Раньше вёрстка была моим хобби, но со временем переросла в мою профессиональную деятельность. Для меня это не только работа, но и отличное времяпровождение. Также основным для меня является, чтобы заказчик и я оставались довольны выполненной работой!

Что я могу вам предложить?

Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!

Работа в срок!

Постоянный онлайн и коммуникабельность!

Удовольствие от сотрудничества!

Также вы наверняка хотите узнать список моих знаний и навыков, чтоб понять какую работу я смогу выполнить. Они находится пониже)

Мои знания и навыки:

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.

HTML5, CSS3, jQuery.

Реализация pixel perfect.

Препроцессор Sass/Scss.

Gulp.

Натяжка вашего сайта на WordPress.

Фреймворк Bootstrap 4.

Github

﻿﻿Email: [email protected]

﻿﻿Telegram, Viber, Vk: по запросу.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству с вами!