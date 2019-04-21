Иван Трушко lampa4kalampa4ka
22 годаБеларусь/Иваново
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Немного обо мне.
Здравствуйте! Раньше вёрстка была моим хобби, но со временем переросла в мою профессиональную деятельность. Для меня это не только работа, но и отличное времяпровождение. Также основным для меня является, чтобы заказчик и я оставались довольны выполненной работой!
Что я могу вам предложить?
- Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!
- Работа в срок!
- Постоянный онлайн и коммуникабельность!
- Удовольствие от сотрудничества!
Мои знания и навыки:
- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Реализация pixel perfect.
- Препроцессор Sass/Scss.
- Gulp.
- Натяжка вашего сайта на WordPress.
- Фреймворк Bootstrap 4.
- Github
Email: [email protected]
Telegram, Viber, Vk: по запросу.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству с вами!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
По чести заслуженные 5 звезд по всем параметрам.Выполнено все раньше,чем я думал,работа выполнена на очень высоком уровне,общение с исполнителем очень приятное,сразу нашли общий язык.С чистой душой рекомендую данного фрилансера.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$100
10 баллов
5 лет назад
Иван качественно и в срок выполнил верстку и внес правки. Работа выполнена по всем требованиям, сложилось впечатление, что Иван - единственные кто вообще отрыл макеты перед подачей заявки, внимателен к деталям, в процессе работы находил несоответствия в компонентах дизайна. Работой Ивана доволен на все 100%
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, и постоянная коммуникабельность!
$20
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Вроде первый заказ на этой бирже. Хороший заказчик)
$50
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо, рекомендую! :)
Ответный отзыв
Грамотное из и быстрая оплата. Рекомендую!
$240
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую Ваню как ответственного исполнителя. Очень быстро вносил необходимые правки на наш сайт и молниеносно решал все возникшие вопросы. Были косяки в адаптивной верстке, но мы их оперативно устраняли. Спасибо ещё раз за слаженную работу, будем сотрудничать и дальше! :)
Ответный отзыв
Грамотное построение тз, и всегда был на связи. Рекомендую!
HTML-верстка
12 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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