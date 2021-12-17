Перевод и копирайтинг
Бакалавр лингвистики (СПбПУ им. Петра Великого, выпуск 2016 года).
Занимаюсь переводами и пишу тексты на русском и английском языках (статьи, SEO-тексты, рассылки). Большой опыт написания и перевода контента по видеоиграм для американской аудитории.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Компетентный специалист, с пониманием аудитории. Это меня более всего заинтересовало. Мелкие детали обсудили быстро (что тоже важно) и приступили к работе. Всё понравилось, рекомендую Светлану к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Мой первый опыт на Weblancer — и сразу такой замечательный заказчик! Четкая постановка ТЗ, отличная коммуникация и обратная связь. С Еленой приятно работать, и я буду рада продолжить сотрудничество.