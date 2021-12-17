lanamartyn95

Светлана lanamartyn95

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевод и копирайтинг

Бакалавр лингвистики (СПбПУ им. Петра Великого, выпуск 2016 года).

Занимаюсь переводами и пишу тексты на русском и английском языках (статьи, SEO-тексты, рассылки). Большой опыт написания и перевода контента по видеоиграм для американской аудитории.

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Отзывы заказчиков

NorthStar
Елена 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$6
10 баллов
3 года назад
Перевод художественного текста РУС/АНГ
Компетентный специалист, с пониманием аудитории. Это меня более всего заинтересовало. Мелкие детали обсудили быстро (что тоже важно) и приступили к работе. Всё понравилось, рекомендую Светлану к сотрудничеству!
Мой первый опыт на Weblancer — и сразу такой замечательный заказчик! Четкая постановка ТЗ, отличная коммуникация и обратная связь. С Еленой приятно работать, и я буду рада продолжить сотрудничество.
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