Дизайнер логотипов , рекламы.

Приветсвую! Я фриланс-дизайнер с опытом более 1 года, огромным энтузиазмом и жаждой креативности.

Меня зовут Максим, и я специализируюсь на создании логотипов, которые помогут вашему бренду выделиться и запомниться. С уверенностью могу сказать, что профи в использовании Photoshop и CorelDRAW и готов внести максимум ваших идей в визуальную реальность.





Что я могу вам предложить: