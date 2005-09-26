Приветсвую! Я фриланс-дизайнер с опытом более 1 года, огромным энтузиазмом и жаждой креативности.
Меня зовут Максим, и я специализируюсь на создании логотипов, которые помогут вашему бренду выделиться и запомниться. С уверенностью могу сказать, что профи в использовании Photoshop и CorelDRAW и готов внести максимум ваших идей в визуальную реальность.
Что я могу вам предложить:
Индивидуальный дизайн: Моя задача – создать логотип, идеально отражающий вашу уникальность и ценности. Я внимательно вникаю в детали вашего бизнеса, чтобы создать дизайн, который поведает историю вашего бренда.
Креативность и оригинальность: Я не ограничиваю себя шаблонами. Моя цель – создать логотипы, которые выделяются из толпы и запоминаются клиентам.
Сотрудничество: Ваше мнение и обратная связь для меня важны. Я готов работать с вами на каждом этапе процесса, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Почему вы должны выбрать именно меня:
Мои навыки в Photoshop и CorelDRAW позволяют мне воплощать самые смелые идеи в дизайне логотипов.
Моя ценовая политика разумна и адаптирована к вашему бюджету. Я гарантирую своевременное выполнение проектов и готов работать с вами, чтобы внести необходимые изменения.
Моя цель – удовольствие и успешное представление вашего бренда с помощью логотипа.
Принимаю заказы с помощью "Безопасной сделки" на сайте или по предоплате на карту 50% от полной стоимости заказа.
Оплата на:
Карта ПРИВАТБАНК, МОНОБАНК.
Платежные системы: PAYPAL.
Если вы ищете талантливого дизайнера логотипов, способного создать уникальный и профессиональный брендовый символ, свяжитесь со мной. Давайте вместе превратим ваши идеи в визуальное искусство! С нетерпением жду возможности сотрудничества и создания логотипов, которые подчеркнут уникальность именно вашего бренда!
Портфолио
- Kuptsyнет просмотров
- StyleSkulpt2 просмотра
- Аватарка для блогу "Bela Velveta"нет просмотров