lancentoy

Максим Бойко lancentoy

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер логотипов , рекламы.

Приветсвую! Я фриланс-дизайнер с опытом более 1 года, огромным энтузиазмом и жаждой креативности.

Меня зовут Максим, и я специализируюсь на создании логотипов, которые помогут вашему бренду выделиться и запомниться. С уверенностью могу сказать, что профи в использовании Photoshop и CorelDRAW и готов внести максимум ваших идей в визуальную реальность.


Что я могу вам предложить:

  • Индивидуальный дизайн: Моя задача – создать логотип, идеально отражающий вашу уникальность и ценности. Я внимательно вникаю в детали вашего бизнеса, чтобы создать дизайн, который поведает историю вашего бренда.

  • Креативность и оригинальность: Я не ограничиваю себя шаблонами. Моя цель – создать логотипы, которые выделяются из толпы и запоминаются клиентам.

  • Сотрудничество: Ваше мнение и обратная связь для меня важны. Я готов работать с вами на каждом этапе процесса, чтобы удовлетворить ваши потребности.

    Почему вы должны выбрать именно меня:

    • Мои навыки в Photoshop и CorelDRAW позволяют мне воплощать самые смелые идеи в дизайне логотипов.

    • Моя ценовая политика разумна и адаптирована к вашему бюджету. Я гарантирую своевременное выполнение проектов и готов работать с вами, чтобы внести необходимые изменения.

    • Моя цель – удовольствие и успешное представление вашего бренда с помощью логотипа.

      Принимаю заказы с помощью "Безопасной сделки" на сайте или по предоплате на карту 50% от полной стоимости заказа.

      Оплата на:

      Карта ПРИВАТБАНК, МОНОБАНК.

      Платежные системы: PAYPAL.

      Если вы ищете талантливого дизайнера логотипов, способного создать уникальный и профессиональный брендовый символ, свяжитесь со мной. Давайте вместе превратим ваши идеи в визуальное искусство! С нетерпением жду возможности сотрудничества и создания логотипов, которые подчеркнут уникальность именно вашего бренда!

Портфолио

Логотипы и Знаки
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$20/час
от $10от 1 дня
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