Мне понравилось работать с Юлией. Достаточно открытый человек. Предложила 7 вариантов планировок. Потом внесла правки в дизайн. Мне кажется, кардинальные, т.к. интерьер сильно изменился. Не знаю, сложный я заказчик или нет, мне кажется сложны ))). Но Юля, терпеливо отнеслась ко всем вопросам, просьбам, доработкам. Всегда учтива - "спасибо", "пожалуйста" ... Обещала помочь еще потом по факту воплощения дизайна в жизнь - просмотреть и подсказать с материалами. Рекомендую.