Занимаюсь разработкой дизайна интерьеров, делаю визуализацию и технические чертежи.
Есть опыт работы с другими дизайнерами.
Очень рада новому сотрудничеству, и интересным проектам!
Образование:
ВУЗ - Харьковский национальный университет строительства и архитектуры.
Архитектурный факультет, кафедра дизайна архитектурной среды, бакалавр.
Личные качества: стремление учиться, развиваться, умение работать в коллективе, ответственность, аккуратность, активная жизненная позиция.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Интерьер небольшой кухни гостиной273 просмотра
- Экстерьер частного дома256 просмотров
- Гостиная в частном доме264 просмотра
- Спальня313 просмотров
- Гостиная с кухней311 просмотров
- Интерьер ЛОФТ233 просмотра
- Спасльня175 просмотров
- Ванная161 просмотр
- Гостевая146 просмотров
- Спальня167 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
3 года назад
Мне понравилось работать с Юлией. Достаточно открытый человек. Предложила 7 вариантов планировок. Потом внесла правки в дизайн. Мне кажется, кардинальные, т.к. интерьер сильно изменился. Не знаю, сложный я заказчик или нет, мне кажется сложны ))). Но Юля, терпеливо отнеслась ко всем вопросам, просьбам, доработкам. Всегда учтива - "спасибо", "пожалуйста" ... Обещала помочь еще потом по факту воплощения дизайна в жизнь - просмотреть и подсказать с материалами. Рекомендую.
Ответный отзыв
Екатерина очень хорошая заказчица, которая предоставила все необходимые исходные данные, понятно объяснила что она хочет на всех этапах, с пониманием и терпением относилась если у меня не получалось отправить обещанную работу в срок, вежливость, мне было достаточно легко и приятно с ней работать, для таких заказчиков всегда хочется сделать немного больше), оплата в срок, рекомендую!
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$320/час
от $20от 3 дней
#54