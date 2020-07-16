lantdiz

Юлия Лантинова lantdiz

 
37 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Занимаюсь разработкой дизайна интерьеров, делаю визуализацию и технические чертежи. 

Есть опыт работы с другими дизайнерами. 

Очень рада новому сотрудничеству, и интересным проектам! 

Образование: 

  ВУЗ - Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. 

     Архитектурный факультет, кафедра дизайна архитектурной среды, бакалавр. 

Личные качества: стремление учиться, развиваться, умение работать в коллективе, ответственность, аккуратность, активная жизненная позиция. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$45
10 баллов
3 года назад
Дизайн интерьера детской 9,05кв
Мне понравилось работать с Юлией. Достаточно открытый человек. Предложила 7 вариантов планировок. Потом внесла правки в дизайн. Мне кажется, кардинальные, т.к. интерьер сильно изменился. Не знаю, сложный я заказчик или нет, мне кажется сложны ))). Но Юля, терпеливо отнеслась ко всем вопросам, просьбам, доработкам. Всегда учтива - "спасибо", "пожалуйста" ... Обещала помочь еще потом по факту воплощения дизайна в жизнь - просмотреть и подсказать с материалами. Рекомендую.
Екатерина очень хорошая заказчица, которая предоставила все необходимые исходные данные, понятно объяснила что она хочет на всех этапах, с пониманием и терпением относилась если у меня не получалось отправить обещанную работу в срок, вежливость, мне было достаточно легко и приятно с ней работать, для таких заказчиков всегда хочется сделать немного больше), оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$320/час
от $20от 3 дней
#54