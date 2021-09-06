laonika

Алина laonika

 
38 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Добрый день!

Вкратце о себе: я ответственный и пунктуальный человек, очень требовательна к себе в выполнении работы.

Для меня всегда большое значение имеет грамотная речь, как письменная, так и устная. И хотя мое образование не связано с лингвистикой (я окончила медицинский университет), я всегда чувствовала тягу к работе, связанной с редактированием и написанием текстов. 

Сейчас у меня появилось достаточно свободного времени и я хочу посвятить его тому, что мне действительно интересно!

Буду рада вашим заказам!

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