Уже 2-й раз этот человек доказал что на него можно положиться! Задание выполнено досрочно, с соблюдением всех пожеланий и пунктов ТЗ! Предложены достойные варианты, с которых выбрать 1 было сложно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим фрилансером!