Здравствуйте уважаемый клиент! Я специализируюсь на создание иллюстраций и дизайнов для сайтов
Здравствуйте! Я свободна для нестандартных проектов где требуется отправлять воображение в полет.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
17 лет назад
Уже 2-й раз этот человек доказал что на него можно положиться! Задание выполнено досрочно, с соблюдением всех пожеланий и пунктов ТЗ! Предложены достойные варианты, с которых выбрать 1 было сложно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим фрилансером!
Ответный отзыв
Порядочный работодатель. Выдаёт прекрасное и понятное ТЗ. Очень положительный специалист: рабочий день + вечера на связи в icq В особенности порадовали объяснения на все возникшие в процессе вопросы. Сотрудничеством довольна.
$0
10 баллов
17 лет назад
Фрилансер - Лариса серьезно отнеслась к поставленому заданию! Строго следовала ТЗ и исправляла все ньюансы по моему требованию! Предложила 3 хороших варианта! Приятно работать с таким человеком!
Ответный отзыв
Человек грамотный, ответственный, хороший специалист, терпеливо отнесся ко всем моим недочётам в дизайне. Культурный и воспитанный, приятно с таким человеком работать. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.