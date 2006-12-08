larisusha

Лариса Глушакова larisusha

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Здравствуйте уважаемый клиент! Я специализируюсь на создание иллюстраций и дизайнов для сайтов

Здравствуйте! Я свободна для нестандартных проектов где требуется отправлять воображение в полет.

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Отзывы заказчиков
crazycrab
Гость 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
17 лет назад
Чек для бара
Уже 2-й раз этот человек доказал что на него можно положиться! Задание выполнено досрочно, с соблюдением всех пожеланий и пунктов ТЗ! Предложены достойные варианты, с которых выбрать 1 было сложно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим фрилансером!
Порядочный работодатель. Выдаёт прекрасное и понятное ТЗ. Очень положительный специалист: рабочий день + вечера на связи в icq В особенности порадовали объяснения на все возникшие в процессе вопросы. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
crazycrab
Гость 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Салфетка для бара под тарелки
Фрилансер - Лариса серьезно отнеслась к поставленому заданию! Строго следовала ТЗ и исправляла все ньюансы по моему требованию! Предложила 3 хороших варианта! Приятно работать с таким человеком!
Человек грамотный, ответственный, хороший специалист, терпеливо отнесся ко всем моим недочётам в дизайне. Культурный и воспитанный, приятно с таким человеком работать. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв