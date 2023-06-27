latar2018

Борис Поспелов latar2018

 
32 годаКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

? Технологии:

  • HTML - HTML5
  • Методология БЭМ
  • CSS - CSS3, SASS(SCSS),
  • Библиотеки, инструменты - Swiper, jQuery , Gulp, Prepros, Slick Slide, и т. д.
  • Адаптивная/Отзывчивая/ Адаптивная-отзывчивая верстка (зависит от конкретного кейса)
  • Кроссбраузерность
  • Чистый аккуратный продуманный код, с которым будет просто работать и другим специалистам
  • Нативный-чистый JavaScript
  • Анимации CSS
  • Сборщик Gulp
  • FlexBox
  • Grid Layout
  • Иконочный шрифт
  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights
  • Figma, PSD, Zeplin, Sketch, Adobe XD

? Контакты:

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySCSSSASSGulp
Портфолио