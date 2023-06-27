Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

? Технологии:

HTML - HTML5

Методология БЭМ

CSS - CSS3, SASS(SCSS),

Библиотеки, инструменты - Swiper, jQuery , Gulp, Prepros, Slick Slide, и т. д.

Адаптивная/Отзывчивая/ Адаптивная-отзывчивая верстка (зависит от конкретного кейса)

Кроссбраузерность

Чистый аккуратный продуманный код, с которым будет просто работать и другим специалистам

Нативный-чистый JavaScript

Анимации CSS

Сборщик Gulp

FlexBox

Grid Layout

Иконочный шрифт

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

Figma, PSD, Zeplin, Sketch, Adobe XD

? Контакты: