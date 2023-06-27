Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
? Технологии:
- HTML - HTML5
- Методология БЭМ
- CSS - CSS3, SASS(SCSS),
- Библиотеки, инструменты - Swiper, jQuery , Gulp, Prepros, Slick Slide, и т. д.
- Адаптивная/Отзывчивая/ Адаптивная-отзывчивая верстка (зависит от конкретного кейса)
- Кроссбраузерность
- Чистый аккуратный продуманный код, с которым будет просто работать и другим специалистам
- Нативный-чистый JavaScript
- Анимации CSS
- Сборщик Gulp
- FlexBox
- Grid Layout
- Иконочный шрифт
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights
- Figma, PSD, Zeplin, Sketch, Adobe XD
? Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Latar555
Портфолио
- Адаптивная верстка Faberlic-125 просмотров
- Адаптивная верстка страницы Faberlic-main28 просмотров
- Многостраничный сайта Dnkod,18 просмотров