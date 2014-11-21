Не быстро, но качественно.
Delphi7-Delphi XE7 + assembler(32/64 bit) + SIMD (MMX, SSE, AVX) + WinAPI. Низкоуровневая оптимизация ПО. ЦОС(filtering, demodulation, decoding). Низкоуровневая работа с сетью. Опыт работы 25 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Delphi
Дмитрий показал себя грамотным специалистом, задание выполнил очень быстро. Также согласился внести небольшие правки в решение. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую
Прикладное ПО
1 отзыв
$8/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга