latdmiv

Дмитрий latdmiv

 
51 год
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Не быстро, но качественно.

Delphi7-Delphi XE7 + assembler(32/64 bit) + SIMD (MMX, SSE, AVX) + WinAPI. Низкоуровневая оптимизация ПО. ЦОС(filtering, demodulation, decoding). Низкоуровневая работа с сетью. Опыт работы 25 лет.

Отзывы заказчиков

dvsleptsov
Слепцов 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
2 простенькие програмки на delphi
Delphi
Дмитрий показал себя грамотным специалистом, задание выполнил очень быстро. Также согласился внести небольшие правки в решение. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
$8/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга