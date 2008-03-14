Профессиональный переводчик английского языка со стажем более 12 лет. Навыки последовательного перевода при сопровождении переговоров в России и за рубежом (выставки, переговоры, лекции). Есть опыт работы корректором, редактором, выпускающим редактором, журналистом.

Крупные работы: для издательства "Философская книга" - Майкл Кремо, "Деволюция человека", издана в 2006. Для издательства Апрель-Пресс - Вирджиния Сатир, "Вы и Ваша семья", 2000 год.

Другие работы: перевод различных статей по психологии и философии с англ. языка, редактирование чужих переводов.

Перевод русских народных сказок на англ. язык для издания в Канаде.

Перевод неизвестных рассказов А. Конан-Дойля.

Русификация компьютерных игр для компании Unitoys-M.

Перевод киносценариев и пресс-релизов с/на англ. язык для продюсерской компании.

Перевод самой разной документации, контрактов, тендеров на строительство (IKEA-Питер), переписки, научных статей и отчетов, статей по маркетингу, и т.д. 4 года проработала переводчиком и редактором ленты автомобильных новостей в РосБизнесКонсалтинг, в данный момент работаю в журнале о путешествиях - журналист, переводчик.

Предпочитаемая тематика: художественная (и детская) литература, психология, философия, эзотерика, гуманитарные науки.

Контакты: [email protected], ICQ 150-504-931