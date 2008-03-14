laviniya

Наталья Кунина laviniya

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

Профессиональный переводчик английского языка со стажем более 12 лет. Навыки последовательного перевода при сопровождении переговоров в России и за рубежом (выставки, переговоры, лекции). Есть опыт работы корректором, редактором, выпускающим редактором, журналистом.

Крупные работы: для издательства "Философская книга" - Майкл Кремо, "Деволюция человека", издана в 2006. Для издательства Апрель-Пресс - Вирджиния Сатир, "Вы и Ваша семья", 2000 год.

Другие работы: перевод различных статей по психологии и философии с англ. языка, редактирование чужих переводов.

Перевод русских народных сказок на англ. язык для издания в Канаде.

Перевод неизвестных рассказов А. Конан-Дойля.

Русификация компьютерных игр для компании Unitoys-M.

Перевод киносценариев и пресс-релизов с/на англ. язык для продюсерской компании.

Перевод самой разной документации, контрактов, тендеров на строительство (IKEA-Питер), переписки, научных статей и отчетов, статей по маркетингу, и т.д. 4 года проработала переводчиком и редактором ленты автомобильных новостей в РосБизнесКонсалтинг, в данный момент работаю в журнале о путешествиях - журналист, переводчик.

Предпочитаемая тематика: художественная (и детская) литература, психология, философия, эзотерика, гуманитарные науки.

Контакты: [email protected], ICQ 150-504-931

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Отзывы заказчиков
valev
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Переводы
Прекрасный переводчик! Все задания выполнила в срок и с хорошим качеством. Видно, что человек не просто работает, а получает от этого удовольствие! Спасибо, Наталья! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Евгений, спасибо большое и Вам! Приятно работать с порядочными, аккуратными и просто хорошими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
mirsovetov
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Написание статей на разные тематики
Сотрудничать начали недавно. Но автор сразу удивил нас своим качеством изложения материала и ответственностью к поставленной задаче. Статья была снабжена отличными фото. Сразу видно, человек творческий! Надеемся на постоянное сотрудничество. Нам нужны такие авторы!
Очень приятно сотрудничать, приятно писать для такого сайта и общаться с такими людьми. Оплата в срок, порядочность и открытость. Спасибо!:)
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