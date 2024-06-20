lavrishko

Ольга Лавришко lavrishko

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический и веб дизайнер, е-ком специалист

WORK EXPERIENCE:

2019-2023 Beiersdorf|E-com specialist & Senior Graphic Designer

2015-2019 Procter & Gamble (P&G)|Graphic desinger’s team lead

2014-2015 HoReCa Drive|Gaphic designer

EDUCATION:

2012-2014 Business & Design Institute|Graphic designer

2006-2011 State University of Management|Advertising specialist

SKILLS:

E-com analitycs and expertice

E-content, rich content, landing pages and banner’s development

E-com copywriting

Adobe pack programs experienced user

PORTFOLIO:

www.behance.net/olga_gureeva

Баннеры
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$10/час
от $50от 1 дня
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга