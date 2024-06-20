Графический и веб дизайнер, е-ком специалист WORK EXPERIENCE: 2019-2023 Beiersdorf|E-com specialist & Senior Graphic Designer 2015-2019 Procter & Gamble (P&G)|Graphic desinger’s team lead 2014-2015 HoReCa Drive|Gaphic designer EDUCATION: 2012-2014 Business & Design Institute|Graphic designer 2006-2011 State University of Management|Advertising specialist SKILLS: E-com analitycs and expertice E-content, rich content, landing pages and banner’s development E-com copywriting Adobe pack programs experienced user PORTFOLIO: www.behance.net/olga_gureeva

Я против войны в Украине !