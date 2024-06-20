Графический и веб дизайнер, е-ком специалист
WORK EXPERIENCE:
2019-2023 Beiersdorf|E-com specialist & Senior Graphic Designer
2015-2019 Procter & Gamble (P&G)|Graphic desinger’s team lead
2014-2015 HoReCa Drive|Gaphic designer
EDUCATION:
2012-2014 Business & Design Institute|Graphic designer
2006-2011 State University of Management|Advertising specialist
SKILLS:
E-com analitycs and expertice
E-content, rich content, landing pages and banner’s development
E-com copywriting
Adobe pack programs experienced user
PORTFOLIO:
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Е-контент для бренда KORA Cosmetic2 просмотра
- Лэндинг для NIVEA WONDER BARнет просмотров
- Рич контент для NIVEA BABYнет просмотров
- Рич контент для NIVEA MEN1 просмотр
- Лэндинг для NIVEA NATURALLY GOODнет просмотров
- Рекламный плакат А4/А3 для размещения у партнеровнет просмотров
Баннеры
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$10/час
от $50от 1 дня
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Верстка полиграфии
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Наполнение сайтов
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$10/час
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