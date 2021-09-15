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Привет!
Меня зовут Никита и я верстальщик.
Прошел курс Фрилансера по жизни и готов к бою или к верстке ваших макетов =))
Обучался, практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер
Гарантия на выполненную работу
Связь:
- ВКонтакте: https://vk.com/vvrong_number
- QIWI
- ЮMoney
Действие аккаунта приостановлено!
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