layout_designer

Никита layout_designer

 
21 годРоссия/Елабуга
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка сайтов с кроссбраузерным кодом. HTML5, CSS3

Привет!

Меня зовут Никита и я верстальщик. 

Прошел курс Фрилансера по жизни и готов к бою или к верстке ваших макетов =))

Обучался, практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер

Гарантия на выполненную работу

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