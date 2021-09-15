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Привет!

Меня зовут Никита и я верстальщик.

Прошел курс Фрилансера по жизни и готов к бою или к верстке ваших макетов =))

Обучался, практиковался и решил предоставить свои услуги как фрилансер

Гарантия на выполненную работу

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