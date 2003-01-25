Актуальный и чистый дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Мария)

Я работаю над созданием:

1. Одностраничных и многостраничных сайтов

2. Контента для социальных сетей: ВКонтакте и Телеграм

3. Фирменного стиля брендов и мерча для них

4. Полиграфической продукции при создании фирменного стиля

5. Презентаций

На моем сайте-портфолио вы сможете ознакомиться с моими работами и узнать больше обо мне (например тот факт, что у меня законченное 10-ти летнее художественное образование).

Портфолио: http://laz.design.tilda.ws

Буду рада работать с вами!