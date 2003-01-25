Мария laz_designlaz_design
20 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Актуальный и чистый дизайн
Здравствуйте! Меня зовут Мария)
Я работаю над созданием:
1. Одностраничных и многостраничных сайтов
2. Контента для социальных сетей: ВКонтакте и Телеграм
3. Фирменного стиля брендов и мерча для них
4. Полиграфической продукции при создании фирменного стиля
5. Презентаций
На моем сайте-портфолио вы сможете ознакомиться с моими работами и узнать больше обо мне (например тот факт, что у меня законченное 10-ти летнее художественное образование).
Портфолио: http://laz.design.tilda.ws
Буду рада работать с вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн лендинга для магазина мебели3 просмотра
- Дизайн лендинга для пекрни Bulki.Bakery5 просмотров
- Создание первых экранов для лендингов1 просмотр