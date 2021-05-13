Александр Лазарев lazarevdesignlazarevdesign
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Уникальный дизайн UI/UX и адаптивная верстка на популярной cms Wordpress
Уважаемые заказчики!
С 2016 года я специализируюсь на разработке высококачественного UX/UI web дизайна.
Владею русским в совершенстве, украинским и английским языками.
Проекты "под ключ" разрабатываем вместе с нашей сплоченной командой - программистом, верстальщиком и маркетологом (опыт совместной работы более 5 лет).
Слово — одно из величайших орудий человека. Бессильное по сути, оно становится неотразимым в умелых руках.
И пусть Ваше слово сможет четко выразить всю многогранность Вашего проекта, а мое - будет словом признательности за возможность принять участие в развитии Вашего ресурса.
Дизайн сайтов
- Дизайн главной от 10$
- Прототипирование макетов страниц 10$
- Мобильная / планшетная версии дизайна 10$
- Внутренние страницы дизайн от 10$/шт
- Логотип от 10$
- Брендирование/ Презентация 10$
- Главная 10$
- Внутренние страницы от 10$/шт
- час работы 10$
- Javascript, jQuery, HTML 5 и CSS 3, Bootstrap 4
- Less/HTML/CSS/Foundation 4
- за срочность 25% от бюджета проекта.
- Разработка сайтов любой сложности
- Поисковая SEO-оптимизация
Работаю по предоплате: от 25% от заказа.
- WebMoney Wmz/Wmr
- Банковская карта — Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ24
- PayPal
- Qiwi
- Яндекс деньги
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Портфолио
- Bike On App Design97 просмотров