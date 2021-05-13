lazarevdesign

Александр Лазарев lazarevdesign

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Уникальный дизайн UI/UX и адаптивная верстка на популярной cms Wordpress

Уважаемые заказчики!

С 2016 года я специализируюсь на разработке высококачественного UX/UI web дизайна.

Владею русским в совершенстве, украинским и английским языками.

Проекты "под ключ" разрабатываем вместе с нашей сплоченной командой - программистом, верстальщиком и маркетологом (опыт совместной работы более 5 лет).

Слово — одно из величайших орудий человека. Бессильное по сути, оно становится неотразимым в умелых руках.

И пусть Ваше слово сможет четко выразить всю многогранность Вашего проекта, а мое - будет словом признательности за возможность принять участие в развитии Вашего ресурса.

Дизайн сайтов

  • Дизайн главной от 10$
  • Прототипирование макетов страниц 10$
  • Мобильная / планшетная версии дизайна 10$
  • Внутренние страницы дизайн от 10$/шт
  • Логотип от 10$
  • Брендирование/ Презентация 10$
Тестирование
  • Главная 10$
  • Внутренние страницы от 10$/шт
Front end
  • час работы 10$
  • Javascript, jQuery, HTML 5 и CSS 3, Bootstrap 4
  • Less/HTML/CSS/Foundation 4
Срочность

  • за срочность 25% от бюджета проекта.
Услуги:

- Разработка сайтов любой сложности

- Поисковая SEO-оптимизация

Работаю по предоплате: от 25% от заказа.

  • WebMoney Wmz/Wmr
  • Банковская карта — Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ24
  • PayPal
  • Qiwi
  • Яндекс деньги
JavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLCSSBootstrapjQuery
Портфолио