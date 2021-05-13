Уникальный дизайн UI/UX и адаптивная верстка на популярной cms Wordpress

Уважаемые заказчики!

С 2016 года я специализируюсь на разработке высококачественного UX/UI web дизайна.

Владею русским в совершенстве, украинским и английским языками.

Проекты "под ключ" разрабатываем вместе с нашей сплоченной командой - программистом, верстальщиком и маркетологом (опыт совместной работы более 5 лет).

Слово — одно из величайших орудий человека. Бессильное по сути, оно становится неотразимым в умелых руках.

И пусть Ваше слово сможет четко выразить всю многогранность Вашего проекта, а мое - будет словом признательности за возможность принять участие в развитии Вашего ресурса.

Дизайн сайтов

Дизайн главной от 10$

Прототипирование макетов страниц 10$

Мобильная / планшетная версии дизайна 10$

Внутренние страницы дизайн от 10$/шт

Логотип от 10$

Брендирование/ Презентация 10$

Тестирование

Главная 10$

Внутренние страницы от 10$/шт

Front end

час работы 10$

Javascript, jQuery, HTML 5 и CSS 3, Bootstrap 4

Less/HTML/CSS/Foundation 4

Срочность

за срочность 25% от бюджета проекта.

Услуги:

- Разработка сайтов любой сложности

- Поисковая SEO-оптимизация

Работаю по предоплате: от 25% от заказа.