lazio

Алексей Лиходиевский lazio

 
35 летБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработка сайтов
Портфолио
Отзывы заказчиков
kurbik
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта-визитки
Качеством работы и сроками доволен. Особенно радует ведение переговоров по заданию.
Приятно было поработать! заказчик знает чего хочет, ясно это выражает, приятен в общении... С оплатой проблем не возникло, все гут!
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