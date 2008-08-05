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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
15 лет назад
Качеством работы и сроками доволен. Особенно радует ведение переговоров по заданию.
Ответный отзыв
Приятно было поработать! заказчик знает чего хочет, ясно это выражает, приятен в общении... С оплатой проблем не возникло, все гут!