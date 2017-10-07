Художественный переводчик

Я училась:

НижегородскийГосударственный Лингвистический Университет им. Добролюбова.

Годокончания: 2008

Доп. образование

КФУ«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

2014-2016

У меня имеется опыт:

· в написании и переводе статей (фриланс)- по наст.

Тематика:

Художественные переводы

Личные документы (паспорт, диплом)

Общая тематика (психология, педагогика, бизнес, модаи красота…)

Я умею:

- Грамотно писать

- Пользоваться п/к (MS Office, ориентироваться в интернете, соц.сетях)

- Качественно и грамотно переводить с английскогоязыка,

- Составлять и находить статьи в интернете

Я:

- Ответственная,

- Готова обучаться при необходимости,

- Люблю читать фантастику, психологическую драму,ходить в театр, кино, выезжать на природу,узнавать новое,

-Режим работы: «Понедельник начинается в субботу»,

-Мой девиз: «Иногда труднее бытьзаурядным, чем необыкновенным»