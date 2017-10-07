Я училась:
НижегородскийГосударственный Лингвистический Университет им. Добролюбова.
Годокончания: 2008
Доп. образование
КФУ«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
2014-2016
У меня имеется опыт:
· в написании и переводе статей (фриланс)- по наст.
Тематика:
Художественные переводы
Личные документы (паспорт, диплом)
Общая тематика (психология, педагогика, бизнес, модаи красота…)
Я умею:
- Грамотно писать
- Пользоваться п/к (MS Office, ориентироваться в интернете, соц.сетях)
- Качественно и грамотно переводить с английскогоязыка,
- Составлять и находить статьи в интернете
Я:
- Ответственная,
- Готова обучаться при необходимости,
- Люблю читать фантастику, психологическую драму,ходить в театр, кино, выезжать на природу,узнавать новое,
-Режим работы: «Понедельник начинается в субботу»,
-Мой девиз: «Иногда труднее бытьзаурядным, чем необыкновенным»