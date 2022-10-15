Делаю дизайн: Лендинги,сайты,ui/ux.

Привет!

Меня зовут Игорь я Веб-дизайнер из Харькова. Мне 36 лет с хвостиком)и я люблю рано вставать и пораньше ложиться. А еще я вам сделаю клевый современный дизайн.

Мои контакты для связи:

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).

telegram--> Igorkozlov88 | viber--> +380979041622 | behance --> Igor Kozlov

Дизайн:

- landing page и дизайн сайтов (интернет-магазины, портфолио, визитка,) в Figma

- логотипы

Этапы работы:

Общение в телеграмме по проекту с проработкой всех деталей для понимания работы;

Составление тех задания;

Предоплата;

Прототипирование, уникальный дизайн.

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

Верну аванс!

Отношусь с пониманием, что все мы тратим время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что наши вкусы не сошлись.

Мне проще вернуть деньги, и не устраивать разборки, ведь нервы важнее любых денег. Вероятно, это просто не «мой» проект.

Все правки бесплатные!

Пишите, что хотите поправить — все сделаю.