Делаю дизайн: Лендинги,сайты,ui/ux.
Привет!
Меня зовут Игорь я Веб-дизайнер из Харькова. Мне 36 лет с хвостиком)и я люблю рано вставать и пораньше ложиться. А еще я вам сделаю клевый современный дизайн.
Мои контакты для связи:
Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).
telegram--> Igorkozlov88 | viber--> +380979041622 | behance --> Igor Kozlov
Дизайн:
- landing page и дизайн сайтов (интернет-магазины, портфолио, визитка,) в Figma
- логотипы
Этапы работы:
- Общение в телеграмме по проекту с проработкой всех деталей для понимания работы;
- Составление тех задания;
- Предоплата;
- Прототипирование, уникальный дизайн.
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
Верну аванс!
Отношусь с пониманием, что все мы тратим время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что наши вкусы не сошлись.
Мне проще вернуть деньги, и не устраивать разборки, ведь нервы важнее любых денег. Вероятно, это просто не «мой» проект.
Все правки бесплатные!
Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Портфолио
- Honey9 просмотров
- Разработка логотипа и этикетки10 просмотров
- Интернет магазин14 просмотров