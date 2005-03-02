leKs5

Олександра leKs5

 
18 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Вітаю) Буду безмежно рада допомогти вам із вашою проблемою)

Відкрита до нового досвіду)

Швидко + не за карколомну суму)

  • створення Instagram-stories

  • створення презентацій

  • копірайтинг

  • розробка логотипів та неймінг

  • робота з Figma, створення дизайнів листівок, банерів

  • монтаж відео та аудіо

Email [email protected]

Telegram https://t.me/lek_su

Figma
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