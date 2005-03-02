Вітаю) Буду безмежно рада допомогти вам із вашою проблемою)
Відкрита до нового досвіду)
Швидко + не за карколомну суму)
створення Instagram-stories
створення презентацій
копірайтинг
розробка логотипів та неймінг
робота з Figma, створення дизайнів листівок, банерів
монтаж відео та аудіо
Email [email protected]
Telegram https://t.me/lek_su
Портфолио
- Парфуминет просмотров
- Приклади дизайнівнет просмотров
- Вторая жизнь пластикового стаканчика14 просмотров
- Пример истории в Instagram19 просмотров
- Кофейня "Пушка"55 просмотров
- Боксерский клуб "Лють"10 просмотров