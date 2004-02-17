leanakh

Леана leanakh

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Перевод на английский

    Необходим перевод текста на английский язык. Срок исполнения задания - до 15 мая. Ожидается качественный перевод с учетом нюансов языка.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод на Английский

    Необходим перевод текста на английский язык. Срок исполнения работы - до 15 мая. Ожидается качественный перевод, соответствующий оригиналу.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод с русского на английский

    Требуется перевод документов с русского на английский язык. Всего 6 проектов, каждый на разные темы, связанные с этикетом. Необходима высокая точность и внимание к деталям.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести на Английский

    Необходимо перевести текст на американский английский, касающийся тематики этикета. Заказ включает 6 файлов: первый содержит 1659 слов, остальные варьируются от 1000 до 3000 слов. Ожидается качественный перевод с учетом специфики темы.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание сайта для онлайн бизнеса на английском

    Нужен сайт для онлайн бизнеса, дизайн полностью плюс создания логотипа. Для исполнителя необходим хороший английский, так как сайт будет для американской аудитории и возможно потребуется коммуникация с заказчиком на английском.

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать логотип

    У меня есть идея, нужен человек, который поможет воплотить её в форме логотипа. Пожалуйста, отправьте ссылку на ваши работы. Стиль- шутливый, мультяшный.

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

1337m912k
Марк 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Перевести на Английский
Дуже приємно було по співпрацювати.
Я заказала у Марка перевод по очень узкой теме (этикет). Текст был достаточно сложный, по узкой тематике и с большим количеством терминов узкого применения. Также объем был немалый. Марк чудесно справился со всеми файлами для перевода, проявив во всей красе свои навыки знания английского языка, красивого склада речи, деловой коммуникации и ответственности в выполнении заказа. Он держал меня в курсе прогресса и даже выполнил задание раньше установленного мною срока! Также с ним было очень приятно иметь дело, легко общаться, я чувствовала, что мой проект в надежных руках.
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