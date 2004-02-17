Я заказала у Марка перевод по очень узкой теме (этикет). Текст был достаточно сложный, по узкой тематике и с большим количеством терминов узкого применения. Также объем был немалый. Марк чудесно справился со всеми файлами для перевода, проявив во всей красе свои навыки знания английского языка, красивого склада речи, деловой коммуникации и ответственности в выполнении заказа. Он держал меня в курсе прогресса и даже выполнил задание раньше установленного мною срока! Также с ним было очень приятно иметь дело, легко общаться, я чувствовала, что мой проект в надежных руках.