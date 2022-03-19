Графический дизайн и приятное общение
Привет! 👋 Я дизайнер из Киева.
Разрабатываю логотипы, которые запомнят ваши клиенты!
Behance: https://www.behance.net/ruslansheika
Telegram: https://t.me/onion_prod
В работе уделяю особое внимание деталям и ориентируюсь на то, как дизайн будет работать в реальной среде, после воплощения проекта в жизнь, а не только на красивую картинку макета/рендера.
Имею опыт создания макетов печатной продукции: постеров, баннеров, флаеров, канцелярии.
На данный момент моя цель - создание качественного портфолио для работы на фрилансе.
Портфолио
- Логотип и брендбук для компании Roofsquad87 просмотров