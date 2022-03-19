Графический дизайн и приятное общение

Привет! 👋 Я дизайнер из Киева.

Разрабатываю логотипы, которые запомнят ваши клиенты!

 Behance: https://www.behance.net/ruslansheika

 Telegram: https://t.me/onion_prod

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В работе уделяюи ориентируюсь на то, как, после воплощения проекта в жизнь, а не только на красивую картинку макета/рендера.

Имею опыт создания макетов печатной продукции: постеров, баннеров, флаеров, канцелярии.

На данный момент моя цель - создание качественного портфолио для работы на фрилансе.