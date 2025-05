Вёрстка, программирование, разработка

Я молодой, целеустремлённый веб-программист из Египта, уже больше двух лет занимаюсь разработкой, предлагаю свои услуги в качестве фрилансера.

Род занятий:

Вёрстка:

• Адаптивная и семантическая верстка (HTML5, CSS3)

• Умение применять БЭМ-методологию

• Активное использование Flexbox и CSS Grid

• Опыт работы с CSS фреймворками (Bootstrap, Tailwind)

• Использование препроцессора Sass (SCSS)

• Опыт работы с Figma, Photoshop

Frontend :

• Хорошие знания JavaScript ES6/7

• Опыт в использовании JQuery

• Понимание и опыт работы с TypeScript

• Разработка веб. приложений React+Redux

• Redux-Thunk, Redux saga, RTK Query

• Опыт работы с git

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, React.js, Redux, Axios, GIT и другие

Ответственность:

- готов приступить уже сегодня

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- коммуникабелен

- всегда на связи

Связь:

I am a young, ambitious web programmer from Egypt, I have been developing for more than two years, I offer my services as a freelancer.

Occupation:

Web layout:

- Adaptive and semantic layout (HTML5, CSS3)

- Ability to use BEM methodology

- Active use of Flexbox and CSS Grid

- Experience with CSS frameworks (Bootstrap, Tailwind)

- Usage of Sass preprocessor (SCSS)

- Experience in working with Figma, Photoshop

Frontend :

- Good knowledge of JavaScript ES6/7

- Experience in using JQuery

- Understanding and experience with TypeScript

- React+Redux web application development

- Redux-Thunk, Redux saga, RTK Query

- Experience with git

Technology:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, React.js, Redux, Axios, GIT and more

Responsibilities:

- Ready to get started today

- Always manage to get things done

- meet deadlines

- communicative

- Always keep in touch

Communication:

e-mail: [email protected]

Telegram: lefaktar

phone: +201223424703