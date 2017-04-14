leha1396

Алексей Калик leha1396

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Написание текстов на медицинскую тематику

Здравствуйте! Я - врач-интерн. Занимаюсь написанием статей более 3 лет, пишу исключительно на медицинскую тематику, руководствуясь принципами доказательной медицины. Можете писать в личные сообщения или скайп leeha1396.

Отзывы заказчиков

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Эндриконолог - специалист
Работал с Алексеем, остался довольным результатом, все сделал быстро, вносил все правки которые я ему предоставлял. К работе относиться ответственно!!! Рекомендую!
Нормальная постановка задачи, адекватная цена за работу, быстрая проверка. Рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием буду рад помочь Дмитрию)
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