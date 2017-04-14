Написание текстов на медицинскую тематику
Здравствуйте! Я - врач-интерн. Занимаюсь написанием статей более 3 лет, пишу исключительно на медицинскую тематику, руководствуясь принципами доказательной медицины. Можете писать в личные сообщения или скайп leeha1396.
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
8 лет назад
Работал с Алексеем, остался довольным результатом, все сделал быстро, вносил все правки которые я ему предоставлял. К работе относиться ответственно!!! Рекомендую!
Ответный отзыв
Нормальная постановка задачи, адекватная цена за работу, быстрая проверка. Рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием буду рад помочь Дмитрию)