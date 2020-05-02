leha3195

Алексей leha3195

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сценарист

Пишу сценарии для видео в ютубе, поздравительные и т.д. можно с юмором можно без, есть вариант с написанием текста. Клоунады и пантомимы это ко мне. Плюс еще могу написать сценарии на официальные мероприятия.

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Отзывы заказчиков

z211
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Написание/адаптация сценария для ролика Youtube
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