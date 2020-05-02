Сценарист
Пишу сценарии для видео в ютубе, поздравительные и т.д. можно с юмором можно без, есть вариант с написанием текста. Клоунады и пантомимы это ко мне. Плюс еще могу написать сценарии на официальные мероприятия.
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10 баллов
5 лет назад
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