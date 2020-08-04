lehaobodzin

Алексей Ободзинский lehaobodzin

 
23 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сайты под ключ

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!

  • Проектирование
  • Разработка уникального дизайна
  • Адаптивная вёрстка на все разрешения
  • Базовые настройки SEO
  • Оригинальный фавикон
Главные преимущества работы со мной: 

  • Пунктуальность
  • Соблюдение требований клиента
  • Постоянная обратная связь
Условия сотрудничества:  

  • Предоплата 50%