lekony

Ольга lekony

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Адаптивная и кроссбраузерная (HTML, HTML5) верстка Ваших макетов

Адаптивная версткаHTML5/CSS3/JS. Качественно и недорого. Всем привет! Предлагаю свои услуги поверстке: - качественная верстка адаптивных сайтов по вашим макетам PSD с использованием:HTML5, CSS3, LESS, JS-jQuery, Bootstrap 3/4 .- валидность кода и кроссбраузерность по умолчанию.- адаптация существующих сайтов и отдельных элементов подмобильные устройства; 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизация сайта

    1. Оптимизировать скорость загрузки сайта https://carplace.by/. 2. Защита от спама. 3. Привязать карту для определения местоположения и указания маршрута.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

SYuri
45 лет
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация сайта
Ольга - отличный заказчик! задача четкая, всегда на связи, оплата вовремя, Рекомендую!
Отличная работа, все в срок. Рекомендую Юрия как исполнителя. Обязательно буду обращаться ещё.
Ответный отзыв