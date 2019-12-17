1. Оптимизировать скорость загрузки сайта https://carplace.by/. 2. Защита от спама. 3. Привязать карту для определения местоположения и указания маршрута.
Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Адаптивная версткаHTML5/CSS3/JS. Качественно и недорого. Всем привет! Предлагаю свои услуги поверстке: - качественная верстка адаптивных сайтов по вашим макетам PSD с использованием:HTML5, CSS3, LESS, JS-jQuery, Bootstrap 3/4 .- валидность кода и кроссбраузерность по умолчанию.- адаптация существующих сайтов и отдельных элементов подмобильные устройства;
1. Оптимизировать скорость загрузки сайта https://carplace.by/. 2. Защита от спама. 3. Привязать карту для определения местоположения и указания маршрута.