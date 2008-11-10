Образование:
1987-1991
Севастопольский строительный техникум
Техник-строитель гражданских и промышленных зданий.
2001-2008
Нижегородский Государственный университет им. Н.И.Лобачевского
филологический факультет отделение журналистики
Трудовая деятельность:
2006-2007 Корреспондент программы «Вечерние новости»
2004 редактор программы «Домашние хлопоты»
Сделаю рерайт и копирайт
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
15 лет назад
Ольга прекрасно справилась с работой, очень ей благодарен за скорость и качество. уду обращаться еще.
Ответный отзыв
все хорошо