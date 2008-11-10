lely_m

Ольга Макарчук lely_m

 
51 годРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Образование:

1987-1991

Севастопольский строительный техникум

Техник-строитель гражданских и промышленных зданий.

2001-2008

Нижегородский Государственный университет им. Н.И.Лобачевского

филологический факультет отделение журналистики

Трудовая деятельность:

2006-2007 Корреспондент программы «Вечерние новости»

2004 редактор программы «Домашние хлопоты»

Сделаю рерайт и копирайт

Отзывы заказчиков
Nar-way
59 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Рерайт статей
Ольга прекрасно справилась с работой, очень ей благодарен за скорость и качество. уду обращаться еще.
все хорошо
Ответный отзыв