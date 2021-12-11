Егор Лемешко lemeshko201lemeshko201
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Отрисовка в векторе, разработка логотипов, визуализация 3-д моделей.
Новенький в сфере фриланса. Опытный пользователь ПК, знание программ Visual Basic, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, AutoCAD, Компас. Владение Иностранным языком - выше среднего (Upper intermediate B2).
Деловые качества: способность к принятию решений, требовательность к себе и окружающим, стремление к организации четкого и сбалансированного производственного процесса.
Личные качества: исполнительность, коммуникабельность, пунктуальность, обучаемость, стрессоустойчивость.
Нацеленность на прогресс в сфере фриланса. Веду проекты до конца.
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- Обработка рисунков в векторе, разработка логотипов37 просмотров