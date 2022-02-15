Работаю в монтажной программе Sony Vegas Pro. Обрезка, склейка роликов, переходы, блики, шейпы.

Всем привет  меня зовут Елена.

Прошла годовой курс "Клуба видеомонтажеров"

в Школе видео Алексея Радонец.

Получила три сертификата.

Начинающий видеомонтажер.Работаю в монтажной программе Sony Vegas Pro. ♦️Видеомонтаж ♦️Редактирование, улучшение видеороликов♦️Обрезка, склейка роликов♦️Создание поздравительных роликов ♦️Обучающее видео♦️Добавление видеоэффектов переходов❗️цена определяется в зависимости от хронометража и технических задач.❗️Буду рада сотрудничеству!