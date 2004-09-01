lena28sl

Олена Кашина lena28sl

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Перетворення тексту у витвір мистецтва.

Вітаю вас шановні відвідувачі мого профілю, мене звати Олена, пропоную послуги перекладача для вашого замовлення або роботу у соц мережах Instagram, Twitter, Facebook тощо.

Вільно володію українською та російською та ще декількома мовами, а також вмію грамотно і чемно спілкуватися та вести діалог у тому напрямку в якому зацікавлені ви.

Чекаю саме вас для подальшого співробітництва

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процент рекомендаций
#1259
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Швидко та якісно виконана робота
Дуже гарне обслуговування. Все зрозуміло та якісно. Задоволена співпрацею
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