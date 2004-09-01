Перетворення тексту у витвір мистецтва.

Вітаю вас шановні відвідувачі мого профілю, мене звати Олена, пропоную послуги перекладача для вашого замовлення або роботу у соц мережах Instagram, Twitter, Facebook тощо.

Вільно володію українською та російською та ще декількома мовами, а також вмію грамотно і чемно спілкуватися та вести діалог у тому напрямку в якому зацікавлені ви.

Чекаю саме вас для подальшого співробітництва