lena_poluektova

Настрою рекламу в РСЯ. Контекстная реклама

.Я дебютирующий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.Прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0",тщательно изучила самые современные технологии и готова работать за результат.То есть я,предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно,взамен попрошу только отзыв о моей работе для создания портфолио.Также могу провести аудит Вашего сайта и/или оптимизацию уже существующей Рекламной Кампании.

Так как я начинающий специалист мою работу будет курировать опытный наставник.Сейчас я нарабатываю опыт,поэтому свои услуги предлагаю абсолютно бесплатно.Если Вас заинтересовало данное предложение,пишите.Обсудим подробнее.

https://vk.com/id163086381

e-mail:[email protected]

Skupe:lenochka_poluektova