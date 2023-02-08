lenademina94mail

Елена Демина lenademina94maillenademina94mail
29 летБеларусь/Бобруйск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Создание продающих карточек для маркетплейсов WILDBERRIES / OZONE
Здравствуйте, меня зовут Елена!
Я занимаюсь созданием продающих карточек товаров для маркетплейсов WILDBERRIES / OZONE
Зачем нужна инфографика?!??
Чтобы выделится среди конкурентов и поднять продажи!
Для заказа пишите @Elena_infograf и мы обсудим все Ваши пожелания!
Прайс
за 1 слайд 200 руб.
за 5 - 10 слайдов 150 руб.
от 10 слайдов 100 руб.
Сроки выполнения??
1 слайд 2 - 3 часа
5 - 10 слайдов 2 - 3 дня
от 10 слайдов сроки оговариваются индивидуально!
Работаю по предоплате 50 %
С моими работами можно ознакомиться здесь:
Я против войны в Украине!