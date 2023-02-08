lenademina94mail

Создание продающих карточек для маркетплейсов WILDBERRIES / OZONE

Здравствуйте, меня зовут Елена!

Я занимаюсь созданием продающих карточек товаров для маркетплейсов WILDBERRIES / OZONE

Зачем нужна инфографика?!??

Чтобы выделится среди конкурентов и поднять продажи!

Для заказа пишите @Elena_infograf и мы обсудим все Ваши пожелания!

Прайс

за 1 слайд 200 руб.

за 5 - 10 слайдов 150 руб.

от 10 слайдов 100 руб.

Сроки выполнения??

1 слайд 2 - 3 часа

5 - 10 слайдов 2 - 3 дня

от 10 слайдов сроки оговариваются индивидуально!

Работаю по предоплате 50 %

С моими работами можно ознакомиться здесь:

https://t.me/infog_style