Дизайнер сайтов на Tilda и не только
• оформление сайтов под ключ (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины)
• полиграфия
• инфопродукты
• оформление соц. сетей
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин декоративных подушекнет просмотров
- Лендинг для кофейни на zero-блоках2 просмотра
- Комплексная упаковка для отеля VITAMINнет просмотров
- Чек-лист бюджетной косметики для блогера2 просмотра
- Дизайн сертификатов, визиток, листовокнет просмотров
- Дизайн групп ВКнет просмотров
- Чек-лист бюджетной косметики для блогеранет просмотров
- Визитка и наклейки для кондитеранет просмотров
- Логотип и презентация для логистической компаниинет просмотров
- Каталог проектов по строительству домовнет просмотров