lenatudorika

Елена Тудорика lenatudorika

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер сайтов на Tilda и не только

• оформление сайтов под ключ (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины)
• полиграфия
• инфопродукты
• оформление соц. сетей
Связаться со мной можно в WhatsApp или Telegram по тел.: +79992056689

Портфолио