Персональный тренер! Делаю планы тренировок под ваш зал в любой точке мира!

Спортсмен со стажем 15 лет, Мастер спорта с пауерлифтинга!

Тренерский стаж 7 лет, стаж реабилитологом 5 лет!

Telegram: https://t.me/yevhenii_coach

Gmail: [email protected]

Что мне нужно для начала работы:

Наисать мне здесь или телеграм с запросом "Хочу заниматься по вашей программе!".

После я скину анкету где нужно будет ответить на ряд вопросов, исходя из них будет строиться план занятий под ваш зал, ваши цели (похудеть, набрать, привести себя в тонус, реабилитация).

После чего я составляю план занятий под вас, ваши особености по организму и скидываю вам после оплаты 50 долларов за месяц ведения! Я вам кидаю план занятий на 3 тренировки в неделю, где в конце каждой недели вы скидываете мне отчет о прошедших занятиях и я снова коректирую вам план занятий на следующую неделю!

В течении ведения я постоянно на связи, отвечаю на все ваши вопросы связаны с тренировками, даю рекомендации по питанию, бадам и спорт питу!