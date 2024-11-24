Спортсмен со стажем 15 лет, Мастер спорта с пауерлифтинга!
Тренерский стаж 7 лет, стаж реабилитологом 5 лет!
Telegram: https://t.me/yevhenii_coach
Gmail: [email protected]
Что мне нужно для начала работы:
Наисать мне здесь или телеграм с запросом "Хочу заниматься по вашей программе!".
После я скину анкету где нужно будет ответить на ряд вопросов, исходя из них будет строиться план занятий под ваш зал, ваши цели (похудеть, набрать, привести себя в тонус, реабилитация).
После чего я составляю план занятий под вас, ваши особености по организму и скидываю вам после оплаты 50 долларов за месяц ведения! Я вам кидаю план занятий на 3 тренировки в неделю, где в конце каждой недели вы скидываете мне отчет о прошедших занятиях и я снова коректирую вам план занятий на следующую неделю!
В течении ведения я постоянно на связи, отвечаю на все ваши вопросы связаны с тренировками, даю рекомендации по питанию, бадам и спорт питу!
Портфолио
- Корочка Мастера!нет просмотров
- Мой инстаграм!нет просмотров
- Сертификат соответсвия уровня знаний!нет просмотров
- Реабилитация коленых суставов, после операций!нет просмотров
- Международный сертификат тренера!15 просмотров
- Сертификат реабилитолога!11 просмотров