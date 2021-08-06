lenizamansurova

Leniza_marcetolog

По профессии я - журналист. В 2021 году прошла онлайн-курсы в школе Дмитрия Чевычалова Interra по профессии "Копирайтер-маркетолог".

Занимаюсь написанием и редактированием продающих, информационных и рекламных постов и текстов в соцсетях, планированием контент – плана и анализом его эффективности, подключением автосообщений и чат-ботов с сервисом рассылок Senler, разработкой стратегии продвижения рекламной кампании, настройкой таргетированной рекламы в соцсетях.

Веду личный блог в ВКонтакте. Создала посадочные рекламные страницы в социальной сети в ВКонтакте по аренде и продаже недвижимости в России и Испании. Могу создать информационные страницы на конструкторе сайтов Tilda, оформить рекламные кейсы и рабочие портфолио, работать с графическими редакторами Canva, Lightroom.

Привыкла решать сложные задачи и постоянно учиться новому. Надеюсь, что мои творческие навыки, умение налаживать контакты и ответственность позволят качественно выполнять клиентские заказы.

Владею русским, татарским, базовым испанским языками.