lennymarlya

Студенческие работы. Тексты о путешествиях и спорте. Стихи и короткая проза. Па-ра-па-па-пам, вот что я люблю!

Есть несколько направлений, по которым я люблю работать:

1 - студенческие работы;

2 - тексты о путешествиях;

3 - тексты на спортивную тематику,

4 - стихи и короткая проза.

Копирайтинг, рерайтинг... можно обойтись без терминов? Надеюсь, мы и без них найдём общий язык (но рерайтить и копирайтить готова согласно средним ценам на рынке!)

Какой пункт Вас интересует? Читайте ниже! Будем работать!

1. Ваш научный руководитель про вас забыл? Знакомо. Мой посоветовал две книги, прочитал первую главу диплома три раза, а до остальных не дошёл. Готова сопровождать написание ВКР бакалавра и магистерской диссертации по направлению "Экология и природопользование" и смежным специальностям.

В июне 2018 года студент защитил написанную мною за 6 дней выпускную квалификационную работу бакалавра, использовав подготовленную также мною речь и презентацию и получил оценку "отлично" при среднем балле диплома 4,1. Оригинальность текста - 79% при необходимых 50% при условии использования большого количества названий нормативно-правовых актов и государственных программ.

2. Я люблю путешествовать и знаю, как об этом писать, чтобы было "вкусно". Конечно, текст будет вдвойне фееричным, если я побываю в том месте, о котором пишу (шучу), но я знаю чего хотят читатели от трэвел-блогов, сайтов турагенств, сайтов-"сборников лайфхаков для путешественников" и прочих, потому что сама всё это активно читаю.

В прошлом году писала заметки о Хорватии - сподвигла на путешествие туда три индивидуальные группы. А вы там были? Вас следует знать, что в Хорватии быстро водят машины, курят в помещениях, распивают спиртное в общественных местах. Умилительные черепичные крыши, мощеные дороги, местное радио с музыкой, столь не похожей по стилю на то, что принято слушать в Европе и даже в России. Поражает то, как там рядом растут сосны, пальмы, бамбук, инжир, вишня, виноград, олива, ежевика, розмарин - он огромный и пахучий. Этот розмарин идеально подходит к чевапи - маленьким сочным колбаскам. Они в Хорватии дешевле курицы. Здесь вообще воздух пряный от запахов - тягучий, которым не надышаться, даже если вдыхать полной грудью, обернувшись к синей морской волне. И чего это я вдруг вспомнила всё это?

3. С 2017 года работаю журналистом в любительском футбольном турнире - на мне превью, текстовые обзоры матчей, бесконечные интервью с игроками всех возрастов и мастей и разные "занимательные" новости: трансферы, ребрендинг, скандалы-интриги... Впрочем, всё сдержанно и сугубо по-мужски - целевая аудитория обязывает.

Для того, чтобы совершенствоваться, я регулярно читаю ведущие сайты спортивных новостей и колонки о спорте в газетах - стараюсь быть в курсе ключевых спортивных событий, но особое внимание уделяю футболу. Это моя маленькая слабость, и особенно Английская Премьер-лига.

4. Опыт писательства - уже 14 лет, из них 10 - публикуюсь. Верх моего творчества - сборник стихов "Зелёное" 2013 года. В последнее время сфокусировалась на короткой эмоциональной прозе - можем попробовать с Вами растрогать самую чёрствую душу. Можем порадовать Вашу бабушку поздравлением в стихах или признаться красиво в чувствах вселенской неприязни/любви. Кстати, комментарии и замечания я очень люблю. Всё, что не убивает,.. Дальше Вы сами знаете.

Давайте писать!