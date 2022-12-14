Улыбнись!
Здравствуйте!
Меня зовут Лена,мне 34 года) И я занимаюсь веб-дизайном. Работаю в Figma.
Для проектов: делаю исследовательская работа и анализ конкурентов, UX/UI дизайн, прототипирование, адаптивность.
Заканчиваю курсы IT-школа MYFREEDOM. Так же параллельно учусь на бесплатных курсах.
Работаю с 9:00 до 21:00, всегда на связи.
Телеграмм: t.me/lennys25-01
https://www.figma.com/file/5F3KbqNiWqo1lR5EzKL5Gg/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0?node-id=0%3A1
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дополнительная учеба23 просмотра
- Разработка первого сайта.42 просмотра
- Первые работы на курсах10 просмотров