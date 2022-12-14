lennys25-01

Елена lennys25-01

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Улыбнись!

Здравствуйте!

Меня зовут Лена,мне 34 года) И я занимаюсь веб-дизайном. Работаю в Figma.

Для проектов: делаю исследовательская работа и анализ конкурентов, UX/UI дизайн, прототипирование, адаптивность.

Заканчиваю курсы IT-школа MYFREEDOM. Так же параллельно учусь на бесплатных курсах.

Работаю с 9:00 до 21:00, всегда на связи.

Телеграмм: t.me/lennys25-01

www.behance.net/lenakot1

https://www.figma.com/file/5F3KbqNiWqo1lR5EzKL5Gg/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0?node-id=0%3A1

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