lens2002

Виктор lens2002

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Доработка концепции «экранов-заставок» и иконок.

    Полное Т.З. В приложенном файле - « Разработка дизайна экранов для рабочих мест.pdf » Пожелания к имеющимся эскизу: 1. Отказаться от идеи миллиметровки в концепции (работы введутся в программе ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ролик-приглашение

    $125

    Начало как в фильмах про Джеймса Бонда (дуло, выстрел кровь итд) 3 сек. Музыka из SkyFall. Далее блоками появляется информация о наименовании, месте, дате мероприятия. Информация появляется в стиле титров из фильма о Шероке Холмсе ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад