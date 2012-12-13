Начало как в фильмах про Джеймса Бонда (дуло, выстрел кровь итд) 3 сек. Музыka из SkyFall. Далее блоками появляется информация о наименовании, месте, дате мероприятия. Информация появляется в стиле титров из фильма о Шероке Холмсе ...