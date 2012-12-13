Полное Т.З. В приложенном файле - « Разработка дизайна экранов для рабочих мест.pdf » Пожелания к имеющимся эскизу: 1. Отказаться от идеи миллиметровки в концепции (работы введутся в программе ...
Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Полное Т.З. В приложенном файле - « Разработка дизайна экранов для рабочих мест.pdf » Пожелания к имеющимся эскизу: 1. Отказаться от идеи миллиметровки в концепции (работы введутся в программе ...
Начало как в фильмах про Джеймса Бонда (дуло, выстрел кровь итд) 3 сек. Музыka из SkyFall. Далее блоками появляется информация о наименовании, месте, дате мероприятия. Информация появляется в стиле титров из фильма о Шероке Холмсе ...