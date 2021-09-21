Сделаю качественный и современный дизайн для Вашего сайта.
Вступление
Здравствуйте, занимаюсь веб-дизайном (лендинги, интернет-магазины, многостраничные и корпоративные сайты, визитки), провожу анализ конкурентов, создаю прототип, при необходимости делаю несколько версий дизайна. Нахожусь на связи на протяжении всего рабочего процесса.
Лояльно отношусь к правкам (если таковые имеются) и быстро вношу их в Ваш проект.
Моё портфолио (на данный момент работы не оформлены, но являются реальными проектами от реальных заказчиков):
Мои инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и др.
Контакты
Со мной можно связаться любым популярным способом:
- Телефон: 89996272143
- Telegram: https://t.me/lenter1
- WhatsApp: 89996272143
- Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн-концепция сайта магазина модной одежды97 просмотров
- Дизайн-концепция сайта видеосервиса91 просмотр
- Дизайн сайта - Центр хирургии глаза109 просмотров
- Баннер для сайта лодочных моторов YAMAHA96 просмотров
- Дизайн сайта-лендинга для Котокафе89 просмотров