Сделаю качественный и современный дизайн для Вашего сайта.

Вступление

Здравствуйте, занимаюсь веб-дизайном (лендинги, интернет-магазины, многостраничные и корпоративные сайты, визитки), провожу анализ конкурентов, создаю прототип, при необходимости делаю несколько версий дизайна. Нахожусь на связи на протяжении всего рабочего процесса.

Лояльно отношусь к правкам (если таковые имеются) и быстро вношу их в Ваш проект.

Моё портфолио (на данный момент работы не оформлены, но являются реальными проектами от реальных заказчиков):

https://dribbble.com/Lenter

Мои инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и др.

Контакты

Со мной можно связаться любым популярным способом: