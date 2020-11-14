lenyadiman

Создание сайтов. Настройка рекламы в интернете

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий. Я специалист по разработке сайтов на платформе Tilda.

Работаю, исключительно, соблюдая пожелания заказчика. Создание сайта будет длиться от 3 дней в зависимости от сложности проекта и предоставленных материалов.

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⭐️ Делаю сайты таких видов как ⭐️:

✅ Интернет-магазины;

✅ Landing-page (сайт визитка, одностраничный сайт);

✅ Многостраничные сайты;

✅ То, что по душе именно вам

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⭐️ В этапы создания сайта входит ⭐️:

✅ Проведение развернутого брифа;

✅ Анализ конкурентов;

✅ Сборка сайта на Tilda;

✅ Подключение домена;

✅ Адаптация под все виды устройств;

✅ Настройка технической части (оплата, рассылка, получение заявок и т.д.);

✅ передача готового сайта на ваш профиль

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⭐️Что Вы гарантированно получите при работе со мной⭐️:✅ Все работы под ключ, запуск рекламы в один клик, Вы не думаете о доменах, хостингах, только о том, как обрабатывать лиды;✅ Скорость - я все сделаю быстро и качественно, всего 5 рабочих дней отделяют Вас от первых лидов;✅ Гарантирую поддержку - я никуда не исчезну, не пропаду, буду на связи;✅ Гарантирую прозрачность работы со мной;✅ Гарантирую полный возврат денег, если не будет ни одной заявки;✅ Ну и еще, я говорю на нормальном человеческом языке 