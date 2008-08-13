leo_peretz

Леонид Сильченко leo_peretz

 
NaN летРоссия/Томск
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

* Опыт работы (>16 лет) с компьютерной техникой. Самодельные, бытовые компьютеры, компьютерные комплексы ЕС, ДВК, КУВТ, ПК PC/XT, AT, их зарубежные и отечественные аналоги.

* Прикладное программирование, автоматизация, АСУТП.

* СУБД (dBase, Fox Pro, Interbase, MySQL, PgSQL, MS SQL).

* Установка и настройка ОС (Windows, FreeBSD, Linux), удаленная установка и администрирование.

* Специализация на данный момент - Интернет: настройка серверов (Microsoft IIS, Apache), служб, сервисов, разработка сайтов, скриптов и приложений, верстка и установка шаблонов на CMS (CMS сторонние или собственной разработки).

MySQLLinuxApacheFreeBSD
Отзывы заказчиков
fatmaster
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Карусель, галерея, вертушка
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alexandra_Do
Александра 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Срочная верстка сайта
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