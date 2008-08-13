leo_peretz

* Опыт работы (>16 лет) с компьютерной техникой. Самодельные, бытовые компьютеры, компьютерные комплексы ЕС, ДВК, КУВТ, ПК PC/XT, AT, их зарубежные и отечественные аналоги.

* Прикладное программирование, автоматизация, АСУТП.

* СУБД (dBase, Fox Pro, Interbase, MySQL, PgSQL, MS SQL).

* Установка и настройка ОС (Windows, FreeBSD, Linux), удаленная установка и администрирование.

* Специализация на данный момент - Интернет: настройка серверов (Microsoft IIS, Apache), служб, сервисов, разработка сайтов, скриптов и приложений, верстка и установка шаблонов на CMS (CMS сторонние или собственной разработки).