leo_peretz

* Опыт работы (>16 лет) с компьютерной техникой. Самодельные, бытовые компьютеры, компьютерные комплексы ЕС, ДВК, КУВТ, ПК PC/XT, AT, их зарубежные и отечественные аналоги.
* Прикладное программирование, автоматизация, АСУТП.
* СУБД (dBase, Fox Pro, Interbase, MySQL, PgSQL, MS SQL).
* Установка и настройка ОС (Windows, FreeBSD, Linux), удаленная установка и администрирование.
* Специализация на данный момент - Интернет: настройка серверов (Microsoft IIS, Apache), служб, сервисов, разработка сайтов, скриптов и приложений, верстка и установка шаблонов на CMS (CMS сторонние или собственной разработки).
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
15 лет назад
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