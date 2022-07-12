Всем привет! Я новенькая, но очень старательная!

Приятный, тёплый голос, хороший микрофон, хорошая дикция. Опыта мало, но очень стараюсь. Цены предлагайте сами. Могу озвучить детские сказки, стихи, обучающие книги, видеролики, рекламные ролики, научно-популярную литературу, психологию.