Всем привет! Я новенькая, но очень старательная!
Приятный, тёплый голос, хороший микрофон, хорошая дикция. Опыта мало, но очень стараюсь. Цены предлагайте сами. Могу озвучить детские сказки, стихи, обучающие книги, видеролики, рекламные ролики, научно-популярную литературу, психологию.
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Портфолио
- Сказка " Лиса и журавль"31 просмотр
- Любовное фентези29 просмотров
- Сказка для деток32 просмотра
- Психология30 просмотров
- Озвучивание научно-популярной литературы28 просмотров