О себе

Имею большой опыт в написании статей преимущественно на тему спорта и медицины, но могу писать на различные темы.

Язык подвешен, пишу грамотно и интересно, поэтому активно берусь за выполнение написания статей. При запросе, готов предоставить портфолио.