О себе
Имею большой опыт в написании статей преимущественно на тему спорта и медицины, но могу писать на различные темы.
Язык подвешен, пишу грамотно и интересно, поэтому активно берусь за выполнение написания статей. При запросе, готов предоставить портфолио.
Я против войны в Украине!
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недостаточно рекомендаций
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 месяцев назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!