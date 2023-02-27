leongs

Леонид leongs

 
26 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
О себе

Имею большой опыт в написании статей преимущественно на тему спорта и медицины, но могу писать на различные темы.

Язык подвешен, пишу грамотно и интересно, поэтому активно берусь за выполнение написания статей. При запросе, готов предоставить портфолио.

Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
antonkozlovru
33 годаРоссия
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
10 месяцев назад
Написать 10 статей по автомобильной тематике
Отзыв недоступен.
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