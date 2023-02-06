leonidkniazev

Предлагаю дизайн/редизайн и верстку сайтов, лендингов, интернет-магазинов и веб-приложений

Здравствуйте!

Меня зовут Леонид, я веб-дизайнер и фронтенд - разработчик.



Предлагаю услуги ДИЗАЙНА/РЕДИЗАЙНА/ВЕРСТКИ сайта и/или САЙТ ПОД КЛЮЧ

Если вам понравился дизайн также предлагаю сверстать сайт! Если у вас уже есть дизайн - делаю верстку сайта по уже готовому вашему дизайну.

Могу сделать веб-приложение, Backend на Node, прикрутить аналитику, подключить сайт к CMS.

Причины удобной работы со мной:



С удовольствием пообщаюсь голосом!

Если хотите, обсудим все детали голосом на удобной для вас площадке.



Приоритет вашему заказу

Сразу начинаю работать над вашим заказом без задержек и лишних ожиданий



Работаю по небольшой предоплате

Небольшая цена, которая дает мне гарантию того, что вы заинтересованы в работе со мной и мотивирует меня на выполнение объема работы. Не понравился дизайн - предоплата возвращается!

Разбиваем всю оплату на части

Комфортная система оплаты работы для вас, вы платите частями за проделанную работу, подробности обговорим индивидуально.

Количество вносимых правок неограниченно!

В дизайне деньги для меня не первоочередное, — самое главное достичь консенсуса с вашими желаниями с удобством, эстетичностью и эффективностью вашего сайта.



Надеюсь на плодотворное сотрудничество.