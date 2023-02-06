leonidkniazev

Леонид Князев leonidkniazev

 
24 годаСербия/Белград
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Предлагаю дизайн/редизайн и верстку сайтов, лендингов, интернет-магазинов и веб-приложений

Здравствуйте!

Меня зовут Леонид, я веб-дизайнер и фронтенд - разработчик.

Предлагаю услуги ДИЗАЙНА/РЕДИЗАЙНА/ВЕРСТКИ сайта и/или САЙТ ПОД КЛЮЧ

Если вам понравился дизайн также предлагаю сверстать сайт! Если у вас уже есть дизайн - делаю верстку сайта по уже готовому вашему дизайну.

Могу сделать веб-приложение, Backend на Node, прикрутить аналитику, подключить сайт к CMS.

Причины удобной работы со мной:


С удовольствием пообщаюсь голосом!
Если хотите, обсудим все детали голосом на удобной для вас площадке.

Приоритет вашему заказу

Сразу начинаю работать над вашим заказом без задержек и лишних ожиданий


Работаю по небольшой предоплате

Небольшая цена, которая дает мне гарантию того, что вы заинтересованы в работе со мной и мотивирует меня на выполнение объема работы. Не понравился дизайн - предоплата возвращается!

Разбиваем всю оплату на части

Комфортная система оплаты работы для вас, вы платите частями за проделанную работу, подробности обговорим индивидуально.

Количество вносимых правок неограниченно!

В дизайне деньги для меня не первоочередное, — самое главное достичь консенсуса с вашими желаниями с удобством, эстетичностью и эффективностью вашего сайта.


Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Верстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sobar
21 годРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
год назад
Нужна верстка лендинга с адаптивами
Отличный заказчик 10/10. Всегда на связи. Было в радость работать с Леонидом. Рекомендую!
Хороший специалист, исправлял правки очень быстро, рекомендую!
Ответный отзыв