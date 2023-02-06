leonidkniazev

Дизайн лендинга во всех адаптивах есть, нужно сверстать десктопную версию, 768(планшет), 360 (телефон) Пожелание! Без сложных анимаций, Лендинг предусматривает ввод эл. почты
Здравствуйте!
Меня зовут Леонид, я веб-дизайнер и фронтенд - разработчик.
Предлагаю услуги ДИЗАЙНА/РЕДИЗАЙНА/ВЕРСТКИ сайта и/или САЙТ ПОД КЛЮЧ
Если вам понравился дизайн также предлагаю сверстать сайт! Если у вас уже есть дизайн - делаю верстку сайта по уже готовому вашему дизайну.
Могу сделать веб-приложение, Backend на Node, прикрутить аналитику, подключить сайт к CMS.
Причины удобной работы со мной:
С удовольствием пообщаюсь голосом!
Если хотите, обсудим все детали голосом на удобной для вас площадке.
Приоритет вашему заказу
Сразу начинаю работать над вашим заказом без задержек и лишних ожиданий
Работаю по небольшой предоплате
Небольшая цена, которая дает мне гарантию того, что вы заинтересованы в работе со мной и мотивирует меня на выполнение объема работы. Не понравился дизайн - предоплата возвращается!
Разбиваем всю оплату на части
Комфортная система оплаты работы для вас, вы платите частями за проделанную работу, подробности обговорим индивидуально.
Количество вносимых правок неограниченно!
В дизайне деньги для меня не первоочередное, — самое главное достичь консенсуса с вашими желаниями с удобством, эстетичностью и эффективностью вашего сайта.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад