leonteva_kseniy

Баннеры и тексты, которые никого не оставят равнодушным

Я изучала такие дисциплины как «Имиджелогия», «Филологическое обеспечение рекламы», «Психология», «Социология», «Введение в теорию коммуникации», «Информационные технологии», «Компьютерный дизайн в филологии и СМИ», «Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере», «Риторика», которые несомненное помогут в работе.