leonteva_kseniy

Ксения Леонтьева leonteva_kseniyleonteva_kseniy
23 годаРоссия/Чебоксары
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Баннеры и тексты, которые никого не оставят равнодушным
Я изучала такие дисциплины как «Имиджелогия», «Филологическое обеспечение рекламы», «Психология», «Социология», «Введение в теорию коммуникации», «Информационные технологии», «Компьютерный дизайн в филологии и СМИ», «Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере», «Риторика», которые несомненное помогут в работе.
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