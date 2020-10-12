Графический дизайнер

Создаю: баннеры, визитки, листовки, афиши, посты для соц. сетей, оформление профиля, дизайн вывесок и входных групп, дизайн стендов, оформление витрин и мест продаж, оформление мероприятий.

Также на профессиональном уровне владею ретушью и цветокоррекцией.

Есть опыт работы с полиграфической продукцией. Умею создавать фото на документы (+ретушь) и реставрировать и оцветнять старые фотографии.

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator

Тел: 89997867808 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Почта: [email protected]

Все делаю качественно, ответственно и в короткие сроки. Буду рада сотрудничеству!