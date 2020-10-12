Графический дизайнер
Создаю: баннеры, визитки, листовки, афиши, посты для соц. сетей, оформление профиля, дизайн вывесок и входных групп, дизайн стендов, оформление витрин и мест продаж, оформление мероприятий.
Также на профессиональном уровне владею ретушью и цветокоррекцией.
Есть опыт работы с полиграфической продукцией. Умею создавать фото на документы (+ретушь) и реставрировать и оцветнять старые фотографии.
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator
Тел: 89997867808 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Почта: [email protected]
Все делаю качественно, ответственно и в короткие сроки. Буду рада сотрудничеству!
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Портфолио
- Дизайн листовки95 просмотров
- Убрать объект с изображения80 просмотров
- Поменять цвет фона86 просмотров
- Визитка в IT компанию "MasterAdvice"127 просмотров
- Визитка для Адвокатской консультации62 просмотра
- Дизайн визитки для специалиста по массажу86 просмотров